Kinobesucher zünden Feuerwerk mitten im Film

Schon der zweite solche Vorfall

Es handelt sich bereits um den zweiten Vorfall innerhalb kurzer Zeit, bei dem Feuerwerkskörper in einem Kinosaal in Malegaon gezündet wurden. Schon am 7. Oktober gab es ähnliche Explosionen – damals wohl zur Feier des Auftritts des Schauspiel-Stars Shah Rukh Khan.