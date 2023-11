So sexy ließen die Promis Leo DiCaprio hochleben

Falls es für Leonardo DiCaprios Geburtstags-Sause einen Dresscode gegeben hat, lautete dieser offenbar: so sexy wie möglich! Denn die Promi-Beautys ließen sich nicht lumpen und kamen in besonders aufreizenden Outfits, um den Hollywood-Schwerenöter hochleben zu lassen. Doch der hatte so und so nur Augen für eine: seine Freundin Vittoria Cerretti.