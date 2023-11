Junge Frau von Ex-Freund zusammengeschlagen

Drogen und Alkohol

Laut den Schilderungen des Opfers nahm der Österreicher bereits seit einiger Zeit Drogen und trank vermehrt Alkohol, weshalb es am Sonntagabend zu einem Trennungsgespräch in der Wohnung der Frau gekommen sein dürfte. Daraufhin wurde der 21-Jährige handgreiflich und beschädigte im Zuge des Streits auch einen Spiegel. Die Frau flüchtete, kehrte später jedoch zu der Wohnung zurück, in der sich der Mann noch immer befand. Dort kam es erneut zu einem körperlichen Übergriff, weshalb das Opfer letztlich die Polizei alarmiert hatte.