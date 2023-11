Wiener Polizist von Mann (22) fast ausgeraubt

Ein Wiener Polizist wurde Sonntagnachmittag am Keplerplatz in Favoriten Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Der EGS-Beamte (Bekämpfung der Straßenkriminalität) war in Zivil unterwegs, als ihn plötzlich ein Mann (22) von hinten gestoßen hatte und ihm in die Jackentasche griff. Der Verdächtige konnte gefasst werden, bestreitet die Tat allerdings.