„So traurig: Der Hass im Netz“

„Krone“: Marika, du bist Sonntags in „Stars und Talente by Leona König“?

Marika Lichter: Ja, ein sehr guter Titel, weil es gibt einen Star - das bin in diesem Fall halt ich (lacht) - und einen jungen Musiker; in meinem Fall ein junger Trompeter, der 12-jährige Simon. Meine Aufgabe war’s, ein Stück zu finden, wo er mit seinem Soloinstrument punkten kann. Bei Trompete ist das natürlich schwieriger als bei Klavier oder Geige beispielsweise. Aber ich wusste, dass es in dem Musical „Evita“ eine Einleitung gibt, wo die Leadstimme von einer Trompete gespielt wird. Und ich sing halt dazu (lacht).