„GNTM“-Models verführen in einem Hauch von Nichts

Nach dem heißen Calzedonia-Shooting in der letzten Woche legt Model-Mama Heidi Klum (50) in der nächsten Folge „Germany’s Next Topmodel“ wohl noch eins drauf. Denn: Das berüchtigte Nackt-Shooting steht an! Geshootet wird mit „GNTM“-Urgestein Rankin.