Megan Fox „süchtig“, sich in Co-Stars zu verlieben

„Als ich Kinder hatte, ist etwas in mir passiert“

Laut Fox änderten sich die Dinge jedoch, als sie anfing, Kinder zu bekommen. „Als ich Kinder hatte, ist etwas in mir passiert“, sagte sie. „Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil meiner Seelenreise in diesem Leben, das Muster meiner Eltern mit meinen Kindern nicht zu wiederholen, und ich war mir dessen immer sehr bewusst, also wurde diese selbstlose Person geboren, als ich mein erstes Kind zur Welt brachte.“