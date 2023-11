Derbysieg gegen den LASK „einfach nur saugeil“

„Das ist für den gesamten Verein ein besonderer Abend, ein Highlight“, betonte Trainer Gerald Scheiblehner die Bedeutung des ersten Derby-Siegs seit 23. September 2016, einem 2:0 in der 2. Liga. „Wir brauchen eine Sieger-Mentalität, und die haben wir. Wenn du siehst, wie die Mannschaft gegen eine Top-drei-Mannschaft es so umsetzt, dann macht das auch stolz“, erklärte Scheiblehner. Dabei hatte Blau-Weiß einen schweren Start in der Bundesliga. Auf die vielen Gegentreffer reagierte Scheiblehner mit einer taktischen Umstellung: Er ging vom hohen Pressing ab und verordnete dem Aufsteiger eine tiefere Verteidigung. Der Lohn folgte, zunächst mit dem ersten Oberhaussieg in der 6. Runde, am 23. September mit dem sensationellen Auswärtserfolg bei Meister Salzburg und nun mit dem emotionalen Höhepunkt im Derby.