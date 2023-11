Ilzer über Sieg: „Hätte ich so nicht erwartet“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer):

„Es war ein sehr wichtiger, beeindruckender und souveräner Sieg in einer für uns nicht leichten Situation. Der Start mit dem schnellen 1:0 hat uns geholfen und Sicherheit gegeben. In der zweiten Hälfte waren wir anfangs etwas zu passiv, da hätte das Match noch einmal kippen können. Aber mit dem schönen 3:0 war dann alles klar. Es war eine Leistung, die ich so eigentlich nicht erwartet hatte, denn die internationalen Spiele und der Cup haben uns schon Substanz gekostet. Aber die Truppe versteht es offenbar, alles herauszuholen.“