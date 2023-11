Austria Klagenfurt gegen Sturm ab 14.30 Uhr LIVE

„So ist das im Fußball“

Die 0:4-Klatsche im Lavantall war schnell abgehakt. „Wir haben die Wochen davor genügend positive Schlagzeilen geschrieben, jetzt haben wir halt einmal ein Spiel versemmelt“, betonte Pacult. Die mediale Aufarbeitung behagte ihm nicht. „Als der WAC in Linz verloren hat, habe ich nichts über den WAC gelesen. Das ist in den Kärntner Medien so vorbeigerutscht. Jetzt, weil wir 0:4 verloren haben, ist beim WAC plötzlich alles super. So ist das im Fußball.“