„Sidekick“ Hunziker wurde Gottschalk zu fordernd

Zitat: „Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von ‘Wetten, dass..?‘ vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als ,betreuende Nachtschwester‘ an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo‘s lang ging. Manche vermuten das.“