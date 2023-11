Reimon will doch nicht mehr für Grüne antreten

„Ich verstehe das Bedürfnis, bei all dem Leid und Elend innezuhalten, sich zu besinnen. Für eine Minute zu schweigen“, schrieb er. „Aber dass es die Diskussionen und Reden beim Start in die Europawahl nicht prägen soll, ist doch ein markanter Unterschied zu meiner politischen Einschätzung ... eigentlich genau das Gegenteil meiner Bewerbung“, übte er Kritik an der Entscheidung seiner Partei.