Flüge bis 500 Meter laut Wissenschaftler möglich

Seit dem Frühjahr befasst sich eine Expertengruppe mit dem Thema. Einerseits muss das Reglement angepasst werden, andererseits müssen die bestehenden Schanzen adaptiert werden. In Planica will man den Schanzenausbau rasch in Angriff nehmen. „Wir beginnen im kommenden Mai“, kündigte der slowenische Verbandssprecher Tomas Sustersic an.