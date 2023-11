Medizinmythen von einst: Expertin spricht Klartext

Forscherin über Fakten und Mythen

Am Donnerstagabend geht sie im MAMUZ-Museum in Mistelbach auf Krankheiten und Heilmethoden von damals ein. „Behandelt“ werden dort ab 18 Uhr auch viele Mythen: „Ja, es stimmt zum Teil, dass man durch Schädelöffnungen ,böse Geister rauslassen’ wollte“, weiß die Forscherin. „Aber es wurden auch bereits ,Operationen’ durchgeführt. In manchen Fällen hat der Patient, wie uns Spuren an archäologischen Funden zeigen, die Prozedur auch nachweislich überlebt.“