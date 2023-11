Schuldenberatung: Immer mehr suchen Unterstützung

Immer mehr Anfragen

Der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben: 2021 wurden 615 Beratungsgespräche geführt, voriges Jahr stieg die Anzahl auf 696. Heuer gab es einen weiteren Anstieg, so Michaela Puhr, Leiterin der Servicestelle. „Von Jänner bis Anfang November wurden bereits 718 Beratungen durchgeführt, das ist ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.“ Die durchschnittliche Höhe der Verschuldung geht ebenfalls nach oben: Waren es im Vorjahr noch 90.000 Euro, so sind es dieses Jahr bereits 131.960 Euro.