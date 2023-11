3:2 in Wels! Voitsberg setzt sich Winterkrone auf

Mit viel Spannung ging die letzte Runde in der Regionalliga Mitte über die Bühne. In Wels kam es zum Duell um die Winterkrone. Aufsteiger Voitsberg entschied das Duell mit den Oberösterreichern mit 3:2 für sich und darf sich Herbstmeister nennen. Die Highlights der 15. Runde in der Regionalliga Mitte gibt es im Video.