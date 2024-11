Causa Siegendorf geht in die nächste Runde

ÖVP will Fragen klären, Verein zahlt Geld an Gemeinde zurück

Die ÖVP spricht erneut von Willkür der SPÖ-Landesregierung und will offene Fragen im Landtag geklärt haben. Indes beruft sich Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ), auf die Einhaltung des einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses – trotz der neuen Sachlage.