SPÖ-Parteitag: Neue Panne könnte Steirer schaden

Steirer verhielten sich clever

Die steirische Landespartei bewertet Wassermann als „sehr stabil“. Trotz Kritik an Umweltlandesrätin Ursula Lackner hält Lang eisern an seinem Team fest. Auch in der mitunter heftigen Auseinandersetzung um den Bundesvorsitzenden im Frühjahr habe er sich clever verhalten, auch wenn eine Präferenz für Doskozil durchzuhören war.