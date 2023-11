Fabio hofft auf die rettende Lungentransplantation

Am 3. Dezember wird Fabio elf Jahre alt. Ob der Schüler aus Steyr seinen Geburtstag auch bewusst erleben kann, ist leider ungewiss. Denn der lebensgefährlich erkrankte Bub liegt seit Monaten auf der Intensivstation des St.-Anna-Spitals in Wien, wo er am 30. Oktober in den Tiefschlaf versetzt werden musste. Sein seit einer Krebserkrankung schwerst malträtierter Körper benötigt dringend Ruhe.