Gewalt bei Textilprotesten in Bangladesch

In Bangladesch soll der Mindestlohn in der Textilbranche erhöht werden - allerdings laut Gerüchten nur halb so stark wie von den Gewerkschaften gefordert. Das hat jetzt zu Protesten geführt, bei denen unter anderem ein Bus angezündet wurde. „Wir haben Tränengas abgefeuert, um sie auseinanderzutreiben“, sagte ein Polizeisprecher.