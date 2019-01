Bangladesch hebt Löhne für Textilarbeiter an

Nach mehreren Tagen mit Protesten Tausender Textilarbeiter in Bangladesch hat die Regierung des südasiatischen Landes höhere Löhne angekündigt. Sie sollen rückwirkend von Dezember an gezahlt werden, wie Handelsminister Tipu Munshi am Sonntag nach einem Treffen mit Vertretern der Gewerkschaften und Fabrikbesitzern sagte. Die Arbeiter hatten unter anderem mit Blockaden von Straßen gefordert, dass ein bereits 2018 beschlossenes Schema zur Bezahlung der Textilarbeiter auch umgesetzt werde. Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei eine Demonstration Tausender Arbeiter im Nordwesten der Hauptstadt Dhaka zerschlagen. Dabei kamen Wasserwerfer und Tränengas zum Einsatz.