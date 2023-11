Mega-Kräne positionieren in Tirol Behelfsbrücke

Eine spektakuläre Präzisionsarbeit lockte in der Tiroler Silberstadt Schwaz am Montag zu später Stunde mehrere Schaulustige an. Mit zwei Mega-Kränen wurde die Behelfsbrücke an ihrem vorgesehenen Platz positioniert. Die Öffnung erfolgt spätestens am 11. Dezember, heißt es.