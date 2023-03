Eckpunkte für Umfahrung der Steinbrücke in Schwaz

Falls nötig, weitere Maßnahmen zur Hand

Die Verkehrsmaßnahmen würden zu Beginn der Einführung evaluiert. „Im Falle ständiger Staus oder eines Feststeckens kann in der Marktstraße eine weitere Maßnahme getroffen werden. In diesem Falle würde sie im unteren Bereich zu einer Einbahnstraße. Der Verkehr kann dann über die Wopfnerstraße in Richtung Stadt und über die Dr.-Dorrekt-Straße sowie die Dr.-Ernst-Brandl-Straße in Richtung Autobahn umgelenkt werden“, sagt Weratschnig.