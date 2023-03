Neubau von Steinbrücke: Verkehrskonzept nun fertig

Ordentlich in die Jahre gekommen ist die Steinbrücke in der Tiroler Silberstadt Schwaz. Im Herbst 2023 wird sie abgerissen und wegen des Denkmalschutzes unter bestimmten Auflagen neu gebaut. Für Anrainer heißt es „bitte ausweichen“. Ein Konzept für die Umfahrung liegt auf dem Tisch. Heute, Mittwochabend, ist der Gemeinderat am Zug.