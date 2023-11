Stau-Flüchtlinge werden auch im Winter ausgebremst

Kontrolliert werden die Abfahrverbote von Straßenaufsichtsorganen und der Polizei. „Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr sind in erster Linie Sicherheits- und Entlastungsmaßnahmen, um das Durchkommen von Einsatzfahrzeugen im Notfall jedenfalls sicherzustellen und den Verkehrsfluss in den Ortsdurchfahrten auch an besonders verkehrsreichen Tagen zu gewährleisten“, so Zumtobel abschließend.