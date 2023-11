Pride-Anschlag: Nun gibt es die ersten Hinweise

Verdächtige in Telegram-Gruppe aktiv

Die drei Tatverdächtigen - ein Brüderpaar aus St. Pölten mit bosnischen und ein Gymnasiast aus Wien mit tschetschenischen Wurzeln - sollen demnach in einer einschlägigen Telegram-Gruppe aktiv gewesen sein. In dieser dürfte sich unter anderem ein amtsbekannter Jihadist aus Osteuropa getummelt haben, der mittlerweile in seinem Heimatland festgenommen wurde. Und die Chatverläufe auf dessen sichergestelltem Mobiltelefon sollen nun den Beweis dafür liefern, dass tatsächlich Terrorpläne rund um die Wiener Regenbogenparade gewälzt worden sein dürften.