Erster Talk über private Trauer und Job-Höhenflug

Bombe platzt im November

Doch damit nicht genug, die Geschichte geht weiter: „Mit Mark Seibert haben wir natürlich einen echten Magneten, vor allem auch beim jüngeren Publikum, an Land gezogen. Doch so viel kann ich an dieser Stelle schon versprechen, wir lassen bei der weiblichen Hauptrolle noch im November eine weitere Bombe platzen.“ Und während er uns all das sagt, merken wir, dass es in ihm arbeitet.