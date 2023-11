Semmering-Nostalgie zu Welterbe-Jubiläum

Gedenken an Opfer in Israel

Berührendste Momente der Nostalgiefahrt nach Mürzzuschlag und wieder retour: das Gedenken an die Opfer des jüngsten Hamas-Terrorangriffs in Israel. Zumal der Semmering von den Nationalsozialisten einst „judenrein“ gemacht worden war. Unter Beteiligung von Danielle Spera, der ehemaligen Leiterin des jüdischen Museums in Wien, wird jetzt bei einem Forschungsprojekt die bewegte und kulturell prägende Geschichte sichtbar gemacht. Und zwar bis ins tiefe Mittelalter zurück.