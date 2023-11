Nächster Einbruchversuch in steirischem Juwelier

Im September erbeuteten Kriminelle bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Graz-St.Leonhard mehrere hochpreisige Uhren, Anfang Oktober wurde auch ein Juwelier in Gleisdorf von Einbrechern heimgesucht, diese scheiterten allerdings am Panzerglas. Und nun versuchten Unbekannte auch in der Nacht auf Montag in einen Juwelier in Gratkorn einzubrechen, konnten aber auch hier nicht ins Geschäft eindringen und mussten so ohne Beute abziehen.