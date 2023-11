Die „rich kids“ wollen ihr Erbe nicht antreten

Um dabei nicht allzu sehr in die Moralisierung abzudriften (was freilich unvermeidbar ist), flüchtet sich auch die Inszenierung selbst - und zwar ins Artifizielle. Die Bühne (Robin Metzer) erinnert mit seinen zuckerlrosa Palästen und Wäldern, die Kopf stehen, an ein Puppenhaus. Ähnlich infantil überzeichnet wirken auch die rüschenrauschigen Kostüme von Anna Maria Schories. Und auch das großartige Ensemble ist in der Figurenzeichnung offensichtlich dazu angehalten, sich nicht um Authentizität oder Bodenständigkeit zu scheren, sondern auf Gespreiztheit, Affekt und eine Prise Slapstick zu setzen. So erzielt man auch die größtmögliche Fallhöhe für die finale Szene, in der mit der Souffleuse Elisabeth Wondrack das wahre Leben auf die Theaterbühne tritt.