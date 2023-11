Bluttat in Wohnung: Verdächtiger bleibt in Anstalt

Toter von eigenen Eltern entdeckt

Die Leiche des 36-Jährigen war am Dienstagabend in der Wohnung in Itter aufgefunden worden. Besonders tragisch: Die eigenen Eltern hatten ihren toten Sohn in der Wohnküche entdeckt. „Nach der Rückkehr aus dem Urlaub“, wie Chefermittler Gert Hofmann damals gegenüber der „Krone“ schilderte.