In Ruhe hier leben | Endlich aufwachen

Endlich aufwachen. Tatsächlich beginnt die Politik endlich aufzuwachen. Nachdem am Freitag der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner einen Vorarlberg-Kodex für Flüchtlinge verordnet hatte, schloss sich am Samstag der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler an, der sich einen solchen Kodex, der am ersten Tag der Grundversorgung unterschrieben werden muss und unter anderem verpflichtende Deutschkurse und die Leistung gemeinnütziger Arbeit durch die Asylwerber vorsieht, auch für sein Bundesland vorstellen kann. Im Interview mit der „Steirerkrone“ wendet sich der ÖVP-Landeshauptmann auch kategorisch gegen den zugewanderten Antisemitismus. Drexler: „Importierter Antisemitismus, importierte Frauenfeindlichkeit und importierte Homophobie - davor will ich nicht kapitulieren, und insofern glaube ich, dass da ein Diskussionsprozess dringend notwendig ist.“ Vorarlberg und die Steiermark kommen also in die Gänge - es wird nicht zuletzt am Umstand liegen, dass in beiden Bundesländern nächstes Jahr neue Landtage gewählt werden. Allerdings wird auch im Bunde gewählt. Doch da bleibt es noch verdächtig still …