Von Gegenverkehr überrascht - Pkw landet in Graben

Ein 27-Jähriger kam am Freitag mit seinem Pkw auf der Plainfelder Landesstraße von der Fahrbahn ab, als er einen Radfahrer überholen wollte. Beim Überholvorgang wurde der Mann laut eigenen Angaben vom Gegenverkehr überrascht und musste nach links in eine angrenzende Wiese ausweichen. Dann stürzte der Pkw in einen gut fünf Meter tiefen Graben.