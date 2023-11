Hamas soll Kämpfer in Krankenwägen schmuggeln

Er habe die von der Hamas in Israel verübten Terroranschläge „nicht vergessen“, hieß es in einer Stellungnahme von Guterres. Zugleich fügte der UNO-Chef an, die Zivilbevölkerung in Gaza, darunter auch Kinder und Frauen, werde „seit fast einem Monat belagert, Hilfe verwehrt, getötet und aus ihren Häusern gebombt“.