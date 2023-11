Insolvenz: Burgauer Tierwohl-Pionier muss aufgeben

Während der Corona-Pandemie standen die Steirer geeint hinter heimischen Lebensmitteln, unseren Bauern, Tierwohl - „seither hat die Gesellschaft aber wieder drei Schritte zurück gemacht“, stellt Norbert Hackl mit großem Bedauern fest. Dieser Umstand, gepaart mit einem exorbitanten Anstieg der Produktionskosten sowie dem Ausfall zugesagter Zahlungen eines Geschäftspartners zwang Labonca aus Burgau in die Insolvenz. Ein schwerer Schlag - denn es ist ein Vorzeigebetrieb in Sachen Tierwohl, hier leben Sonnenschweine artgerecht ohne Vollspaltenböden, so, wie alle Nutztiere es sollten.