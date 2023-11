Charlotte Casiraghi wird Persönlichkeit des Jahres

Mit dem Preis werden in der Regel Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch ihr Engagement in Kunst, Kultur oder Sport dazu beitragen, die Gesellschaft zu verändern. Casiragi hat den Preis also durchaus verdient, laut „Vanity Fair“ würdigt die Auszeichnung „ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Kunst und ihre Arbeit zur Stärkung von Frauen durch Literatur, Philosophie, Film und Philanthropie“.