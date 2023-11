Alonso droht: „Das wird Konsequenzen haben!“

Marko genervt

An den Red-Bull-Gerüchten scheint jedenfalls kaum was dran zu sein. Die Diskussionen um Perez beginnen auch am Nervenkostüm von RB-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zu zehren. „Zum ich weiß nicht wie often Mal“, antwortet er bei Sky auf die Frage, ob Red Bull Perez nicht vielleicht doch rausschmeißen werde: „Der hat seinen Vertrag für 2024, und das wird auch passieren.“ Nach den schlechten Vorstellungen scheint das aber niemand so recht zu glauben. Denn auch Daniel Ricciardo wird nach seinem starken siebenten Platz in Mexiko als Ersatz gehandelt. „Es ist großartig, Daniel wieder so performen zu sehen“, sagt Teamchef Christian Horner dazu knapp.