1. Freie Training in Brasilien - ab 15.30 Uhr LIVE

Der 38-Jährige Hamilton ist in der Heimat von Ayrton Senna überdies Ehrenbürger, er hat in Brasilien dreimal triumphiert. „Ich liebe diese Strecke, es ist einfach eine so coole Strecke. Brasilien hat etwas ganz Besonderes an sich, die Energie hier, die Menschen, die Kultur, die Sprache, die ich lernen muss“, erklärte er. „Das gibt mir einfach Energie.“ Zuletzt hat der Brite 2021 in Saudi-Arabien ein Rennen gewonnen, das ist fast zwei Jahre her.