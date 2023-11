Irres Gerücht! Alonso soll zu den Bullen wechseln

Am Sonntag steht in São Paulo das drittletzte Formel-1-Rennen der Saison auf dem Programm. Und vor dem Großen Preis von Brasilien brodelt es gewaltig in der Gerüchteküche. So könnte Superstar Fernando Alonso von Aston Martin zu Red Bull Racing wechseln, dort den glücklosen Sergio Perez beerben. Der Abflug von „Checo“ bei dessen Heimrennen in Mexiko am Wochenende war nur der letzte Höhepunkt einer traurigen Serie. Der 33-Jährige hat an vier der letzten fünf Rennwochenenden maximal vier Punkte gesammelt, im wahrscheinlich besten Auto des Feldes.