Ralf über Bruder Michael: „Müssen es akzeptieren“

„Schumi“ war am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in Meribel gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Er wurde anschließend in ein künstliches Koma versetzt, seither ist über den Zustand des Deutschen kaum etwas öffentlich bekannt. „Wir haben auch einmal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte. Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen“, hatte Felix Damn, der Anwalt der Familie, unlängst die Beweggründe für die Geheimhaltung erklärt.