Schwimmende Sauna am Traunsee erhitzt die Gemüter

Eine Sauna am See! Was nach Luxus pur klingt, ist tatsächlich ein Programmpunkt des in acht Wochen startenden Kulturhauptstadtjahrs 2024 und wenig überraschend ein Aufreger im Salzkammergut. Geplant ist, dass beim Projekt „Plateau Blo“ ab dem 18. Jänner am Traunsee rund 20 Meter vom Ufer entfernt vier Plattformen von Ort zu Ort schwimmen und jeweils für einige Tage verankert werden sollen.