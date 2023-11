High-tech-Winzling hält Herzen am Leben

Rund 600 Operationen mit Herzschrittmachern werden pro Jahr in den Häusern den Wiener Gesundheitsverbundes durchgeführt. Mit 280 Eingriffen liegt die Klinik Floridsdorf nur minimal hinter dem wesentlich größeren AKH. Doch die kleines Schwester aus dem 21. Bezirk gibt bei neuen Operationsmethoden in diesem Bereich den Takt vor. Konkret geht es aktuell um die Abteilung der Herz- und Gefäßchirurgie in der Klinik Floridsdorf. Denn hier hat Chirurg Dr. Thomas Aschacher österreichweit erstmals einen neuartigen Herzschrittmacher eingesetzt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.