Anton Mattle will Kreditvergabe neu regeln

Forderung: „Kreditvergaberegeln lockern“

Wie Mattle im Vorfeld gegenüber der „Krone“ erklärte, wird er auch Anträge zum Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz sowie zur Änderung der so genannten KIM-Verordnung einbringen. „Diese Kreditvergaberegeln der FMA führen dazu, dass sich viele Menschen die Schaffung von Eigentum nicht mehr leisten können. Dadurch kommt es zu einem massiven Einbruch der Baukonjunktur. Bankkunden werden ins Ausland vertrieben, weil es etwa in Deutschland und Tschechien einfacher ist, einen Kredit zu bekommen. Dabei sollten in der Europäischen Union dieselben Regeln gelten. Die FMA hat über das Ziel hinausgeschossen und verbaut jungen Menschen die Zukunft. Deshalb fordere ich, zu den alten und bewährten Regeln zurückzukehren“, lässt der Landeshauptmann in dieser Frage nicht locker.