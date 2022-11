Viele bekommen keinen Kredit: WK sucht nach Lösung

Mit der neuen Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) wollte Österreichs Finanzmarktaufsicht (FMA) einheitliche Standards zur Vergabe von Wohnkrediten schaffen. So solle die hohe Nachfrage am Immobilienmarkt gesenkt und erreicht werden, dass wirklich nur diejenigen Kredite erhalten sollen, die diese auch zurückzahlen können. Seit August müssen Kreditnehmer 20 Prozent des Kaufpreises in Eigenkapital besitzen, die Kreditrate darf maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen und die Laufzeit darf nicht länger als 35 Jahre sein.