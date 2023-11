Zwei Frauen bei Auffahrunfall am Fernpass verletzt

Zu dem Unfall kam es am Dienstagmittag im Gemeindegebiet von Reutte. Die beiden deutschen Frauen fuhren hintereinander in Richtung Deutschland, als vor der 67-Jährigen ein weiterer Pkw stehen blieb, um link auf einen Parkplatz einzubiegen. Die 67-Jährige musste daraufhin stark bremsen. Die hinter ihr fahrende 55-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Heck des Vorderwagens.