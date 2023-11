Aus Eifersucht: Bekannten mit Messer bedroht

Auch Müllcontainer in Brand gesetzt

Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen und in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 20-Jährige geständig und gab an, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Außerdem gab er zu, am 18. Oktober durch das Wegwerfen einer brennenden Zigarette einen Müllcontainer in Gratkorn in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer konnte von der Feuerwehr zwar rasch gelöscht werden, es entstand aber erheblicher Sachschaden.