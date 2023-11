Ausländer verlassen Gaza ++ Lichtermeer in Wien

Laut Angaben des israelischen Militärs sind am Dienstag bei Kämpfen im Gazastreifen elf Soldaten aus Israel getötet worden. Das ist der größte Tagesverlust für die Streitkräfte seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober. Am Wiener Heldenplatz findet am Donnerstagabend ein Lichtermeer in Gedenken an die von der Hamas in Israel als Geiseln Genommenen statt. Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie im Liveticker.