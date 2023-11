Trauerredner: „Kein Leben ist ohne Fehler“

Der 41-Jährige kommt oft in intimsten Lebensumständen zu den Menschen. Er sitzt bei den Hinterbliebenen und hört zu, spricht ihnen Mut zu. „Ich versuche, Trost und Unterstützung zu geben, muss aber auch etwas über das Leben des Toten in Erfahrung bringen“, so der Trauerredner aus Hof. Nicht alle Trauernden lassen tief in die Familiengeschichte blicken.