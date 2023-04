Wirt stoppte binnen eines Monats zwei Verbrecher

Opferstockdieb gefasst

Diesmal war keine Schauspielleistung gefragt. „Gegen 13 Uhr ist der Mann dem Stefan aufgefallen. Das merkt man, wenn sich einer so oft umschaut und sich komisch verhält“, erinnert sich Elsenhuber zurück. Das Duo folgte der zwielichtigen Gestalt in die Kirche. „Er hat so getan, als würde er beten. Er marschierte dann in Richtung Altarraum und Opferstock. Da war klar, dass da etwas nicht stimmt“, so der couragierte Wirt. Schließlich habe sich in den vergangenen Wochen immer wieder jemand am Opferstock zu schaffen gemacht. Elsenhuber rief die Polizei und wartete mit seinem Kollegen vor dem Kirchentor. Er erzählt: „Als er herauskam, war die Polizei noch nicht da. Wir begannen gerade, ihn zu verfolgen, als der Streifenwagen eintraf.“