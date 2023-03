Trauerredner trickst dreiste Telefonbetrüger aus

"Papi, Papi, ich habe jemanden tot gefahren“, schrie die hysterische Stimme aus dem Telefon von Toni Elsenhuber. Der 40-Jährige aus Hof erhielt vergangenen Donnerstag einen Anruf, der so begann. Die Frauenstimme am anderen Ende weinte. Toni Elsenhuber aber musste lachen. Er durchschaute das Spiel, das am Hörer gespielt wurde, sofort. Es waren Telefonbetrüger am Apparat. „Diese Telefon-Masche ist ja gerade in aller Munde“, sagt er und ergänzt: „Außerdem habe ich einen Dackel, keine Tochter.“